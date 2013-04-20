الإمارات تتصدر استخدام « فيس بوك » خليجياً

كشفت دراسة حديثة للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي أن الإمارات تأتي على رأس دول المجلس استخداماً لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنسبة نحو "29٪" من إجمالي مستخدمي الموقع في المنطقة، تليها قطر، والسعودية، والكويت، والبحرين.



ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الدراسة تأكيدها بأن معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في فئة الشباب، في الفئة العمرية ما بين "15" و"29" عاماً بنسبة "70٪" من عدد المستخدمين، ويمثل إجمالي الذكور "62٪ "من إجمالي المستخدمين مقابل "38٪ " للإناث، وهو ما يخالف المعدل العالمي لاستخدامات موقع "فيس بوك"، التي تشير إلى أن استخدام الإناث يتفوق على الذكور بنسبة" 61٪ " تقريباً.



وعن دوافع الاستخدام، ذكرت الدراسة، التي أجريت في جامعة البحرين، أنها تتمثل في الدوافع النفعية المتعلقة بإشباع الحاجة للمعرفة وتمضية الوقت والتنفيس والاسترخاء والهروب من الروتين اليومي وقضاء وقت الفراغ، بالإضافة إلى دوافع