ادخال مواد بناء عبر معبر رفح

عبرت، بعد عصر السبت، شاحنات محملة بمواد البناء الي قطاع غزة عن طريق معبر رفح في إطار المساعدات المقدمة من دولة قطر لإعادة اعمار غزة.

وقال مصدر مصري مسئول فى المعبر، إنه يتم اليوم استكمال نقل مواد البناء "الزلط"، مشيراً إلى أن المواد المنقولة ضمن مساعدات إعمار غزة التى تمولها قطر وتقوم شركات مصرية بنقلها منذ عدة أشهر مضت، ومازالت تتواصل وتتضمن الزلط والحديد والإسمنت.

وتدخل مصر باستمرار مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بموجب اتفاق أمير قطر مع الرئيس المصري محمد مرسي للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.