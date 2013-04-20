الرشق يرحب بقرار الاتحاد الاوروبي تمييز منتجات المستوطنات بعلافات فارقة

رحّب عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ، بدعم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقرار وسم منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ، بعلامات فارقة.

وقال الرشق :"إنَّنا ننظر بإيجابية لتلك الخطوة رغم أنها جاءت متأخرة، وندعو الاتحاد الأوروبي لتطوير تلك الإجراءات بمنع دخول المنتجات المصنعة داخل تلك المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، نزعاً لشرعية الوجود الاستيطاني القائم على أراض محتلة ومملوكة لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات وجرائم يومية على أيدي المستوطنين العابثين بأمن أهلنا".

وطالب الرشق الاتحاد الأوروبي بأخذ إجراءات صارمة تجاه المستوطنات المقامة في الضفة ومنع المستوطنين من دخول الاتحاد الأوروبي، وبإعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية-"الإسرائيلية"، نظراً لعدم احترام الكيان للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.

وكان 13 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي بينهم البريطاني ويليام هيغ، والفرنسي لوران فابيوس، قد أبدوا جميعاً دعمهم أمس لمساعي الاتحاد الأوروبي وضع بطاقات تعريفية على منتجات المستوطنات الاسرائيلية، الأمر الذي سيهدد استفادة هذه المنتجات من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، وسيسهّل تمييزها من قبل التجار والمستهلكين في الأسواق.