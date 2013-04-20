بعد الإفراج عن التاج.. 14 أسيرا مريضا في مستشفى الرملة

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله، اليوم السبت، بأن أربعة عشر أسيراً مريضا ومعاقا وهم الحالات الخطيرة صحيا ما زالوا يقبعون في ما يسمى عيادة مستشفى الرملة في ظل أوضاع صحية متدهورة يعانون منها.

وجاء في التقرير أن الأسير محمد التاج الذي أفرج عنه مؤخرا بعد معاناة طويلة مع مرض الرئتين وضيق التنفس ترك وراءه أسرى معلقين بين الحياة والموت لا سيما أن عيادة مستشفى الرملة غادرها خلال الأشهر الأخيرة الشهيدان زهير لبادة وأشرف أبو ذريع اللذان استشهدا بعد خروجهما، ما ترك وضعا نفسيا صعبا في صفوف المرضى.

وقالت وزارة الأسرى التي بدأت ترتب لعقد مؤتمر دولي في جنيف في الأشهر المقبلة لمناقشة الوضع الصحي للأسرى المرضى في السجون وسياسة الإهمال الطبي ومتطلبات القانون الدولي وأحكامه وقواعده بخصوصهم، إنها تؤكد أهمية إرسال لجان تقصي حقائق وفق قرار البرلمان الأوروبي مؤخرا للتحقيق في الظروف الصحية للمرضى في السجون.

وتنشر وزارة الأسرى أسماء الأسرى المرضى القابعين في عيادة الرملة الإسرائيلي:

1- ناهض فرج الأقرع 41 عاما من سكان غزة واعتقل في 7/7/2000، يعاني من إعاقة دائمة بسبب بتر قدمه اليمنى قبل الاعتقال بعد إصابته بالرصاص، وبترت قدمه اليسرى بعد الاعتقال بتاريخ 3/4/2013 نتيجة تلف أنسجتها الداخلية.

2- رياض دخل الله العمور، من سكان قرية تقوع بمحافظة بيت لحم، 42 عاما، اعتقل بتاريخ 5-5-2003 وحكم عليه بالسجن 11 مؤبدا وهو متزوج وله 5 أبناء، وهو يعاني من ضعف في عضلات القلب وأجريت له عملية قلب مفتوح، ويعاني الآن من التهابات حادة في الرئة.

وخلال العامين الأخيرين عانى الأسير العمور من ضيق التنفس وإرهاق شديد وأصيب عدة مرات بحالة الغيبوبة وعانى من آلام في الرئتين وأوجاع في الظهر؛ بسبب إصابة سابقة بالرصاص وما زالت إحدى الرصاصات مستقرة في ظهره.

3- محمود محمد سلمان، 50 عاما، سكان غزة ومحكوم بالسجن المؤبد، يعاني من تضخم بالقلب وانسداد بالشرايين سبب له أعراضا إضافية من أوجاع في يده اليسرى وخدر متواصل بالإضافة إلى نزول الدم مع البول، ويعاني من التعب والإرهاق الشديد وقصور في عمل الرئتين.

4- أمير فريد ياسين أسعد سكان كفر كنا في فلسطين المحتلة 1948 المعتقل منذ تاريخ 6/12/2011.

يذكر أن الأسير أمير، 29 عاما، مصاب بشلل نصفي نتيجة تعرضه لحادث سير عام 2005 وهو دائما بحاجة إلى علاج طبيعيي، وكانت عناصر النحشون الإسرائيلي قد أسقطته عن كرسيه المتحرك على درجات المحكمة يوم 27/6/2012 أثناء نقله، ما أدى إلى كسر الكرسي وإصابته في ظهره.

5- محمد فريد ياسين أسعد سكان كفر كنا في فلسطين المحتلة 1948 المعتقل منذ تاريخ 6/12/2011.

ويعاني محمد، 19 عاما، من مرض يسمى الفيل وهو تضخم في الأوعية الدموية، وهو بحاجة متواصلة إلى العلاج، ولا يتلقى سوى المسكنات.

6- عثمان جمال الخليلي، 32 عاما، معتقل إداري منذ 7/3/2012، مصاب بالشلل بسبب إصابة على يد قوات الاحتلال قبل اعتقاله.

7- منصور محمد عبد العزيز موقدة سكان الزاوية بمحافظة سلفيت، 41 عاما، ومحكوم بالسجن المؤبد، وهو معتقل منذ 2/7/2001 ومعاق مصاب بشلل نصفي وعدة أمراض خطيرة بسبب إصابته قبل اعتقاله بثلاث رصاصات في العمود الفقري والحوض والبطن، ما أدى إلى شلل نصفي في الجزء السفلي من جسمه وهو مقعد على كرسي.

8- سامر علي داوود عويسات سكان الشيخ سعد في السواحرة الشرقية بالقدس، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو متزوج ويعيل ولدين.

ويعاني من إصابات بالرصاص على يد قوات الاحتلال في منطقة الظهر ومن حالة نفسية غير مستقرة نتيجة معاناته من مرض الصرع ونوبات تصيبه بين الحين والآخر.

والأسير عويسات تعرض عند اعتقاله لإطلاق النار وأصيب في منطقة الظهر وتم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم، حيث أجريت له عملية جراحية وتم استئصال الكلية وجزء من الأمعاء، ووضع له كيس في البطن من أجل إخراج البراز.

9- خالد جمال الشاويش، 41 عاما، سكان طوباس محكوم بالمؤبد عشر مرات اعتقل عام 2007، مصاب بشلل نصفي جراء إصابته بالرصاص خلال حصار الرئيس أبو عمار في المقاطعة عام 2002، وهو يعيش على كرسي متحرك في مستشفى الرملة، وأوضاعه الصحية سيئة للغاية، ويخرج البول عن طريق فتحة في البطن بسبب تلف في المثانة، ونصف معدته من البلاستيك وهو بحاجة إلى زراعة شبكة بلاستيكية ولا يتلقى سوى المسكنات إلى درجة أنه أصبح مدمنا على المسكنات، وهو متزوج وأب لطفلين.

10- صلاح الدين الطيطي، 21 عاما، سكان مخيم العروب بمحافظة الخليل والمعتقل 6/2/2013 ويقبع في مستشفى الرملة الإسرائيلي، يعاني من وضع صحي حرج للغاية بسبب معاناته من مشكلة تشوه خلقي منذ الولادة حيث إن جميع أعضاء معدته خارج بطنه.

والأسير الطيطي خضع قبل اعتقاله لسلسة عمليات جراحية منذ طفولته وكان آخرها عملية جراحية أجريت له في مستشفى هداسا السنة الماضية، حيث تم إدخال أعضاء معدته إلى الداخل، وجرى استئصال إحدى كليتيه ومثانته ووضعوا له أكياسا معلقة في البطن للتبول.

11- أحمد محمود عوض، 20 عاما، من قرية بيت أمر بمحافظة الخليل، ما زال يعاني من آلام شديدة بسبب الإصابات، ومستمر في التبول بواسطة كيس موضوع على جنبه، ومن المفروض أن يجري الأسير عملية لإزالة كيس التبول لكنها لم يحدد موعدها حتى اليوم.

12- أيمن طالب محمد أبو ستة، 41 عاما، من سكان قرية الزوايدة بغزة، اعتقل عام 1994، قد خضع مؤخرا لثلاث عمليات بجراحة مناظير لتسليك حالبي الكلي والمسالك البولية وذلك في مستشفى سجن الرملة .

الأسير أبو ستة هو أعزب ومحكوم بالسجن المؤبد، حيث أمضى عشرين عاما في سجون الاحتلال توفي خلالها والداه بعد فترة وجيزة من اعتقاله.

13- معتز عبيدو، 32 عاما، من مدينة الخليل اعتقل بتاريخ 11/4/2013، وضعه الصحي خطير جدا، حيث يلازمه كيس التبول ويعاني من 'كساح' في ساقه اليسرى، حيث تعرض لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقاله الأولى قبل نحو عامين، وهو أب لثلاث بنات.

14- الأسير صلاح محمد علي حسين، 42 عاما، سكان رام الله اعتقل بتاريخ 4/12/2012، يعاني من كسور في قدمه اليسرى وأجريت له عملية جراحية وتم زراعة البلاتين في قدمه وهو محكوم 15 سنة.