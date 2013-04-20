حبس مشرّف احتياطياً 14 يوماً

قررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام آباد وضع الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف في السجن الاحتياطي لمدة 14 يوماً، في قضية إخضاع مئات القضاة للإقامة الجبرية خلال فترة حكمه في العام 2007.

وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن "مشرّف، الذي كان وضع أمس قيد الإقامة الجبرية في القضية عينها، مثل اليوم أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وأمر القاضي كوثر عباس زيدي بوضعه في الحبس الاحتياطي القضائي لمدة 14 يوماً بناء على طلب الشرطة".

وأمر القاضي، مشرّف بالمثول مجدداً أمام المحكمة في الرابع من أيار/مايو المقبل.

وبعد الجلسة اقتيد مشرف، وهو أول قائد جيش ورئيس باكستاني يتم اعتقاله، في ظل حراسة أمنية مشددة إلى مقر الشرطة في إسلام آباد، حيث سيمكث في جناح المفتش العام للشرطة.