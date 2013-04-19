حزب الله يهاجم السفيرة الأمريكية في بيروت ويرفض تهديدات وتهويلات أمريكا

شن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم هجوما لاذعا علي السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيللي قائلا: لانريد نصائحك، لا في الانتخابات ولا في غيرها، ولا نقبل التهديدات والتهويلات التي تطلقينها بين الحين والآخر، ولا نقبل أن تنقلي لنا نتائج الأزمة السورية إلى لبنان، مؤكدا أنّ اللبنانيين بإمكانهم أن يتابعوا أمورهم من دون إملاءات سياسية من أحد، لا من أمريكا ولا غيرها، وهم يعرفون كيف يديرون شئون بلدهم بالتعاون مع كلّ الفرقاء الموجودين في البلد.

وأضاف قاسم في كلمة له اليوم الجمعة في حفل تكليف الفتيات الذي أقامته مدارس المصطفى ببيروت: إنّ أمريكا هي التي تعمل لنقل الأزمة السورية إلى لبنان والأردن وإلى دول المحيط من أجل أن تقلب المعادلة أو تغيير الظروف في الداخل السوري.

ودعا قاسم إلي عدم الرهان على أي تطورات يمكن أن تنشأ بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، موضحا أنّ كل تطورات الأزمة السورية لن تغير في الواقع اللبناني الذي فيه مراكز قوى وجهات مختلفة يجب أن تتفاهم مع بعضها لإدارة البلد.

وأكد الشيخ قاسم أن المقاومة ودعمها وجهوزيتها لمواجهة أي خطر محتمل ستبقى على رأس الأولويات، معلنا في الوقت عينه أن "حزب الله" سيواجه الفتنة ورؤوس الفتن من دون الانجرار إليها، وسيكون دائما مستعدا لقطع دابرها كي يتمكن لبنان من أن يتعافى.