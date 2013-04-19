إسرائيل تتجاهل رسالة رؤساء ووزراء أوروبيين سابقين تطالب بتغيير سياسة بلادهم تجاهها

تتجاهل السلطات الإسرائيلية حتى الآن، بعدم ردها أو تعقيبها، الرسالة الموجهة لمفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، والتي دعا فيها رؤساء حكومات ووزراء خارجية أوروبيون سابقون إلى تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل.

وقد طالب المسؤولون السابقون بأن يرفض الاتحاد الأوروبي أي توسيع للمستوطنات تحت أي ذريعة، ودعوا أيضًا إلى مطالبة إسرائيل بوقف كافة ممارساتها ضد الفلسطينيين.

وشدد الرؤساء والوزراء في رسالتهم على أهمية بذل كل الجهود لمنع محو حدود عام 1967، التي تشكل أساسا لحل الدولتين