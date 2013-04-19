قيادي في حماس: المصالحة معطلة بفيتو أمريكي لثلاثة أشهر

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل أنه لا يوجد عقبات أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية إلا الفيتو الأمريكي "الإسرائيلي".

وقال البردويل لمراسل "فلسطين اليوم" صباح الجمعة، أن الادارة الامريكية طلبت من الرئيس محمود عباس بوقف أي تحركات في ملف المصالحة خلال الثلاثة أشهر القادمة والتي تسعى خلالها امريكا للعودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني "والاسرائيلي"، وأضاف أن كافة الاشكاليات الاخرى امام المصالحة تم تجاوزها.

وأوضح أن هذا الطلب الأمريكي وافق عليه مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن إضافة أعضاء جدد للمكتب السياسي لحركة حماس بعد الانتخابات، أوضح البردويل أنه لا يوجد في قاموس حماس إضافة أعضاء .. وإنما توجد انتخابات ومن يفوز بها يتقلد منصب عضو مكتب سياسي.