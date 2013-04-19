ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. تقارير
  3. عرض الخبر

قيادي في حماس: المصالحة معطلة بفيتو أمريكي لثلاثة أشهر

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 08:25 - 19 ابريل 2013
مشاركة

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل أنه لا يوجد عقبات أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية إلا الفيتو الأمريكي "الإسرائيلي".

وقال البردويل لمراسل "فلسطين اليوم" صباح الجمعة، أن الادارة الامريكية طلبت من الرئيس محمود عباس بوقف أي تحركات في ملف المصالحة خلال الثلاثة أشهر القادمة والتي تسعى خلالها امريكا للعودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني "والاسرائيلي"، وأضاف أن كافة الاشكاليات الاخرى امام المصالحة تم تجاوزها.

وأوضح أن هذا الطلب الأمريكي وافق عليه مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن إضافة أعضاء جدد للمكتب السياسي لحركة حماس بعد الانتخابات، أوضح البردويل أنه لا يوجد في قاموس حماس إضافة أعضاء .. وإنما توجد انتخابات ومن يفوز بها يتقلد منصب عضو مكتب سياسي.

متعلقات