الطرشاوي: مساعي لاستيراد اللحوم الحية من مصر

أكد وزير الزراعة الفلسطيني بغزة علي الطرشاوي أن وزارته تعمل جاهدة على حل أزمة اللحوم الحية التي يعاني منها القطاع هذه الأيام.

وأشار الطرشاوي في تصريح خاص "للرأي" الخميس، إلى إرسال لجنة من الوزارة لمصر لبحث استيراد اللحم الحي منها بشهادات صحية آمنة ومراقبة من قبل الوزارة.

وقال إن وزارته عقدت اجتماع موسع مع وزارة الاقتصاد وأصحاب الفقاسات ومزارع الدواجن"، وتم السماح برفع سعر الدجاج قليلاً، بحيث يصل للمستهلك بسعر 14إلى 14،5 شيقل وهو ما يحقق التوازن مع تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن أزمة اللحم الحي "الدواجن" بدأت منذ شهرين بسبب نقص بيض الفقس الداخل للقطاع عبر الاحتلال، إضافة لشح إدخاله وتقنينه من قبل الاحتلال بسب إغلاقه المتكرر للمعابر.

وأوضح أن ما يدخل للقطاع في الوضع الطبيعي 3مليون بيضة، إلا أن الاحتلال قام بتقليص هذه الكمية لتصل لنحو مليون ونصف فقط مما يسبب عجز بنصف ما يدخل.

وكان بعض تجار الدواجن قاموا في وقت سابق بإدخال "الصوص" عبر الأنفاق وهو ما رفضته وزارة الزراعة.

وأرجع الوزير الرفض لوضع منظمة "الفاو" المعنية بالأغذية والزراعة، ضمن الدول المحتمل تواجد انفلونزا الطيور بها، إضافة لعدم ضمان الصوص الداخل عبر الأنفاق.

وأوضح أن الوزارة تسعى لمواجه الأزمة وتلاشيها بالسماح بإدخال اللحوم المجمدة والسعي لعقد اتفاقات مع الجانب المصري لاستيراد منه، مؤكداً أن وزارته تولي هذه القضية مسؤولية كبرى وأن الأمور تحت السيطرة.

وطالب الطرشاوي بضرورة استيراد "بيض الفقاسات" من الجانب (الإسرائيلي) دون أي تحفظ علية أو على جميع أنواع الدجاج و المجمدات.