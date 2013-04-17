تفجيرات بوسطن.. أمريكا تطارد « الذئب الوحيد »

ينتاب أجهزة الاستخبارات الأمريكية القلق مع بروز أدلة ترجح بأن هجمات بوسطن ربما من تنفيذ " شخص وحيد" قام بإعداد العبوات الناسفة من مواد متوفرة وإتباع إرشادات متاحة.

وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات لـCNN: "هذا ما يزعجنا للغاية.. لا أثر.. ولا معلومات متبادلة."

وذكر مسؤولون أمريكيون للشبكة بأن من بين المواد المستخدمة في صناعة المواد المتفجرة: من جهاز توقيت، وخليط من المواد المتفجرة البدائية، وحاوية معدنية (يرجح أنها طنجرة ضغط) بداخلها مسامير وكرات معدنية."

وأوضح خبير بالمتفجرات للشبكة بأن الدخان الأبيض الذي تلا الانفجار يعني استبعاد استخدام مواد متفجرة عسكرية الاستخدام، كتلك المستخدمة في صناعة القنابل والقذائف.

ويقول الخبراء إن المواد المستخدمة في صناعة تلك العبوات، هي مواد متوفرة في متناول الجميع، تجعل من الصعوبة بمكان ملاحقة مصدرها وبالتالي تحديد المنفذ.

وتقدم مجلة "الإلهام" التي يصدرها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باللغة الإنجليزية إرشادات حول كيفية صناعة قنابل من مواد متوفرة "ويسهل التخلص منها إذا قام العدو بتفتيش بيتك."

ويشار إلى أنه ما من أدلة تشير إلى تورط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو أنصارها في تفجيرات بوسطن كما أنه لم يتضح ما إذا كان الهجوم الإرهابي من فعل شخص بمفرده، وهو ما يطلق عليه "ذئب وحيد" أو بمشاركة عدد من الأفراد.

هذا وقد رصدت السلطات الأمريكية 50 ألف دولار كجائزة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على منفذي الهجمات التي سقط فيها ثلاثة قتلى و144 جريح.