شبان يقطعون أجزاءً من سياج سجن عوفر

قطع عشرات الشبان والمتضامين الأجانب، اليوم الأربعاء، وضمن إحياء فعاليات يوم الاسير الفلسطيني أجزاءً من السياج المحيط بسجن عوفر الاحتلال غربي مدينة رام الله.



وأفاد مراسلنا، أن عشرات الشبان وصلوا صباح اليوم الى منطقة السجن رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الهتافات الداعمة للاسرى في السجون والمطالبة بضرورة الافراج عنهم.



وأضاف ان الشبان قاموا بعد ذلك بقطع اجزاء من السياج المحيط بالسجن، فيما هرعت قوات الاحتلال إلى المكان وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.