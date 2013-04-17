مصدر مصري:على« إسرائيل »فحص الصواريخ أولًا قبل أن تعلن انطلاقها من سيناء

نفى مصدر أمنى مصري مسئول أن تكون الصواريخ التي قالت إسرائيل إنها سقطت على إيلات اليوم الأربعاء قد انطلقت من سيناء.

وقال المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لم نبلغ بأي اختراقات أمنية للحدود المصرية ولم ترصد قوات حرس الحدود أي مظاهر لذلك".

وقال المصدر :"يجب على إسرائيل فحص الصواريخ أولا قبل أي حديث عن مصدرها"، مشيرا إلى أن سيناء تشهد تعزيزات أمنية مشددة في الفترة الحالية خاصة أنها فترة احتفالات.

وأكد أن:"سيناء تحت السيطرة الأمنية المصرية ومؤمنة وخاصة على مناطق الحدود مع إسرائيل وغزة".