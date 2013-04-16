ابو مرزوق: زيارة اردوغان ستساهم في كسر حصار غزة

أكد د.موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس " أن زيارة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إلى غزة ستساهم فى كسر الحصار ، مستشهدًا بزيارة رئيس الوزارء المصري د.هشام قنديل رئيس الوزاء المصري ووزراء الخارجية فى وقف العدوان الأخير.

وأضاف أبو مرزوق عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي -الفيسبوك-، اليوم الثلاثاء، أن :"من يتوهم أن ابقاء الحصار على غزة الصامدة يساهم فى إغلاق ملف الانقسام هو مخطئ، موضحاً أن الأحرار لا يُقادون بالعصا، وعذابات أهلنا في القطاع تزيدهم إصرارا على التحدي والصمود".

وقال إن :"الوحدة الوطنية خيار الجميع ولكل ذي حر في القطاع، لأنه طريق النصر و التحرير".

وتابع :"المصلحة الفلسطينية تقتضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد الجهود ضد الاحتلال الاسرائيلي".

ولفت أبو مرزوق أن الشعوب لا تنسى من يقف معها فى أوقات الشدة، ومن يقف مع أعداءها، مشيرًا على أن الشعب الفلسطيني يعلم من يحاصره، ومن يعمل على رفع الحصار عنه .