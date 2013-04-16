ثمانية وسبعون منشأة من أصل 112 مخالفة في رام الله

تزايدت حدة النقاشات حول سلامة ظروف العمل، للعمال داخل المنشآت في الآونة الأخيرة، بعد مقتل الشاب محمد شريتح جراء سقوطه من الطابق الخامس من آحد المباني فى مدينة رام الله أثناء العمل وأعلنت الإداره العامة للتفتيش فى زاره العمل عن نتائج حملة تفتيش قامت بها في رام الله والبيرة ما بين شهر 11 من العام 2012 ولغاية شهر 3 من العام 2013 استهدفت 112 منشأة في قطاعات التشييد والبناء والصناعة والخدمات والتجارة.

وكشفت الحملة عن وجود 87 منشأة مخالفة من أصل 112 منشأة في مدينة رام الله بنسبة 70 بالمئة.

أعلن عن هذه الإحصائية خلال ورشة عمل لجميع الجهات الفلسطينية المسؤولة عن حماية العمال بتنظيم من مديرية عمل رام الله والبيرة اليوم الثلاثاء.

ووجه للمنشآت المخالفة 56 تنبيها، و 17 إنذارا، كما تم إغلاق أربع منشأت ثلاثة منهم في قطاع التشييد والبناء وواحدة في القطاع الصناعي .

ويشار إلى أن الشرطة الفلسطينية أعلنت عن 31 إصابة بين العمال منذ بداية العام ولغاية اللحظة، من ضمنها حالة وفاة.