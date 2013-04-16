في ذكرى استشهاد أبو جهاد.. البطش يؤكد على خيار المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بمناسبة ذكرى استشهاد القيادي في حركة فتح خليل الوزير "أبو جهاد" على حق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وعلى خيار الجهاد والمقاومة لاسترداد الحقوق المشروعة والتاريخية الثابتة والمدعومة بتضحيات شهداء الشعب الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني واحتلاله لفلسطين.

وقال البطش على صفحته الشخصية الفيسبوك :" إن استهداف إن استهداف أبو جهاد وأبو عمار والشقاقي والياسين, وأبو علي مصطفي, بما يمثلون من عنوان للكفاح المسلح هو استهداف لخيار الجهاد والمقاومة ومحاولات صهيونية فاشلة لفرض خيار التسوية واقتسام فلسطين وتشريع وجوده على أرضنا المباركة.

وتقدم البطش لآل الوزير (زوجته وأبناءه) ورفاقه بحركة فتح وجماهير شعبنا عموما بآيات الصبر والترحم على أرواح الشهداء.