تأجيل الافراج عن اسرى بسبب الاعياد اليهودية

ذكرت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أجلت خلال الأعياد اليهودية الإفراج عن الأسرى الذين انتهت مدة اعتقالهم.

وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن احمد البيتاوي أن عشرات الأسرى الذين من المقرر الإفراج عنهم اليوم بعد انتهاء مدة اعتقالهم تم تأجيل الإفراج عنهم ليومين بسبب احتفال الإسرائيليين بما يسمى عيد الاستقلال.

وأشار البيتاوي إلى أن الإسرائيليين يحتفلون على مدار العام بأكثر من 18 عيدا، كعيد الفصح والغفران والمساخر والأنوار وعيد رأس السنة العبرية، لافتا إلى أن بعض هذه الأعياد تستمر حوالي أسبوع، وهو ما يعني تأجيل الإفراج عن الأسرى طوال هذه المدة.

وقال البيتاوي إن إدارة مصلحة السجون تؤجل أيضا الإفراج عن الأسرى الذين تنهي مدة اعتقالهم يومي الجمعة والسبت إلى يوم الأحد، وترفض تبكير موعد الإفراج عنهم ليوم الخميس.

وفي المقابل، لفت الباحث في مؤسسة التضامن إلى أن الاحتلال لا يُعير أي اهتمام للأعياد الإسلامية، حيث يعرض الأسرى على المحاكم الإسرائيلية خلال عيدي الفطر والأضحى وفي شهر رمضان، وان بعض هؤلاء الأسرى يقضون أيام العيد في "البوسطة".

وتمنع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المحامين من زيارة الأسرى في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق خلال الأعياد اليهودية.