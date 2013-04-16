بعد احداث بوسطن..تحطم طائرة عسكرية قرب كوريا الشمالية وأوباما يبحث تهديدها مع الجنوبية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيجتمع مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك جيون هاي في البيت الأبيض يوم 7 من مايو/أيار القادم لمناقشة قضايا اقتصادية وأمنية منها "مواجهة التهديد الكوري الشمالي".

وقال البيت الأبيض في بيان "سيناقش الرئيس أوباما والرئيسة بارك مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والأمنية منها التعاون المستمر بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي ومواجهة التهديد الكوري الشمالي".

فيما تحطمت مروحية عسكرية لكورية الجنوبية قرب قاعدة عسكرية بشمال العاصمة سيول ، ما أدى إلى وقوع عدد لم يحدد من الضحايا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادر عسكرية، أن مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك يو اتش-60 تحطمت في شيوالوان، قرب قاعدة عسكرية بشمال سيول.

وأضافت المصادر أنه لم يتم التأكد بعد من عدد الضحايا، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادثة.