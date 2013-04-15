إصابة 4 مواطنين في حادث سير بقلقيلية

أصيب أربعة مواطنين، اليوم الاثنين، في حادث سير وقع بالقرب من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن خبراء حوادث السير في شرطة المرور تحركوا نحو مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام حافلة من الحجم الكبير ومركبة، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الحكومي في المدينة، ومنهم من تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة نابلس ووصفت إصابتهم ما بين متوسطة وصعبة.

وأضاف البيان أن خبراء الحوادث في شرطة المرور أخذوا كافة الإجراءات القانونية أصولا.