« حزب الله »: « إسرائيل » تجهز لعدوان جديد على لبنان

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "إسرائيل" تجهز لعدوان جديد على لبنان، حيث ظهرت نواياها من خلال تصريحات مسئوليها، التي أشارت إلى أن التركيز الآن على لبنان.

وحذر قاووق - في تصريحات له اليوم الاثنين، من تجاهل تجهيز "إسرائيل" للعدوان على لبنان وتحويل الاهتمامات إلى انشغالات داخلية وزارية وانتخابات نيابية، وذلك في الوقت الذي تنتظر "إسرائيل" فيه الفرصة للانقضاض على لبنان.

وقال "إن عين المقاومة ساهرة وسلاحها موجه دائما باتجاه العدو الذي كثيرا ما راهن وعمل مع أمريكا على استدراج المقاومة إلى جبهة داخلية وإغراقها في جبهات مختلفة، في حين أن أولويتها الاستعداد لمواجهة أي عدوان "إسرائيلي" محتمل".

وأضاف قاووق أنه لولا استعدادات المقاومة لما تأخرت "إسرائيل" من الانقضاض على لبنان في ظل الأزمة السورية، حيث قامت بتصفية حساباتها في أكثر من مكان فضربت في السودان وفى غزة وفى سوريا، إلا أنها لم تضرب لبنان لأن هناك من يردعها ولأنها تدرك تماما أن كل مستوطناتها ومدنها تحت مرمى صواريخ المقاومة.

وأكد أن المقاومة التي صمدت في حروب السبعة أيام، و16 يوما، و33 يوما لا يمكن أن تعطى بالضغوط السياسية ما لم تعطه رغم الغارات والقصف والدمار والنار، مشيرا إلى أن "إسرائيل" تجهل قدراتها وحجم تصميمها فهي عندما تواجه الشدائد لا تهتز ولا تضعف أو تتراجع إنما تزداد تصميما وعزما وإرادة.