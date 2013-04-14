عشرات الغزيين يهاجمون سجن إسرائيلي وسط مدينة غزة

"نيران مشتعلة .. ورائحة كريهة .. ودخان أبيض كثيف .. وكر وفر بين قوات الاحتلال ومواطنين غزيين .." هذا مشهد لمواجهات عنيفة فعلية تندلع بشكل يومي بين قوات الاحتلال وأهالى الأسرى الفلسطينيين قرب أحد المعتقلات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ففوق سجن غزة المركزي (السرايا) أشهر المعتقلات الإسرائيلية في فترة احتلال القطاع عام 1967م عكف مجموعة من الأسرى المحررين الذي عانوا الآمرين في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية على إنشاء معتقل يؤرخ ويحاكي لحالة السجون الصهيونية بكافة مرافقها وأروقتها، لإبراز وتوضيح الصورة الذهنية عن السجون وعذاباتها ومدى حالة الفتك التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الآدمي.

"وكالة فلسطين الإخبارية" جالت قرب المعتقل حيث شهد اليوم الأحد اندلاع مواجهات بين المواطنين الغزين وحراس السجن الصهيوني رغم الأسلاك الشائكة الكبيرة.





وإليكم الاشتباكات بالصور ..



























































