مسيرة ووقفة تضامنية مع العيساوي والأسرى المرضى في جنين

شارك حشد من المواطنين في جنين، مساء اليوم السبت، في مسيرة ووقفة تضامنية مع الأسير سامر العيساوي، والأسيرين سامي العريدي، ومحمد مرداوي من بلدة عرابة بجنين والذين يعانون من أوضاع صحية متردية وخطيرة وتضامنا مع كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة المغرب وانتهت بوقفة تضامن أمام مكتبة بلدية جنين ودوار الشهيد أبو علي مصطفى، صور العيساوي والأسرى المرضى مرداوي وعريدي وصور الأسرى القدامى والمرضى، وصور الشهيدين ميسرة أبو حمدية وعرفات جرادات، والأعلام الفلسطينية واللافتات، ورددوا الهتافات المنددة بسياسة الاحتلال العدوانية وتعنتها في ملف الحركة الأسيرة وعمليات الإعدام والموت البطيء التي تنتهجها بحق الأسرى، كما نددوا بالصمت الدولي المشين إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أسرانا من عملية قتل ممنهج.

ودعا المعتصمون في الوقفة التضامنية والمسيرة إلى مزيد من الحراك والتضامن مع الأسرى، وعبروا عن استيائهم من تدني نسبة المشاركة في فعاليات الأسرى، مطالبين كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذ حياتهم.