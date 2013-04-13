السلطات الليبية تؤكد احباط محاولة انقلاب قادتها مجموعة مسلحة موالية للقذافي

اعلن مسؤول عسكري ليبي، اليوم السبت، ان السلطات الليبية احبطت محاولة تمرد مسلح في جنوب البلاد من جانب عناصر موالية للعقيد الراحل معمر القذافي وتمكنت من اعتقال 17 من هؤلاء.

وقال رئيس المجلس العسكري لمدينة سبها احمد العطايبي لوكالة (فرانس برس)، ان "مجموعة مسلحة موالية للقذافي حاولت الجمعة الانقلاب على ثورة 17 فبراير والعودة بالبلاد إلى جماهيرية القذافي من خلال عمل مسلح افضى الى اسر 17 عنصرا منهم".

واضاف ان "هذه المجموعة هاجمت الجمعة مقر إدارة عمليات الشرطة بمدينة سبها، ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد حماية الموقع وجرح عنصرين آخرين قبل أن يستولي المهاجمون على سيارات وأسلحة خفيفة ومتوسطة من الموقع".

وأوضح العطايبي ان "الاعترافات الأولية التي أدلى بها من وقعوا في الأسر اظهرت أن معظمهم ينتمون الى جهازي الأمن الداخلي والخارجي بالإضافة إلى انتماء عدد منهم الى ما كان يعرف باللواء 32 الذي كان يقوده خميس القذافي" نجل الزعيم الليبي الراحل.

وتابع "فور انتهاء المجموعة المسلحة من هجومها على مقر إدارة عمليات الشرطة انتقلت لمهاجمة كتيبة (أحرار فزان) وخاضت معها معارك عنيفة حتى استنجدت الأخيرة بـ (كتيبة الحق) التي قدمت للمساندة واستعادت السيطرة على الموقف".

وأكد العطايبي ان "كتيبة الحق التابعة لقوات درع ليبيا في الجنوب برئاسة الأركان العامة اشتبكت بمنطقة النخيل في سبها مع القوات المعادية وتمكنت من أسر 17 عنصرا منهم قبل أن يلوذ الآخرون بالفرار".

وقال ان "القوة المهاجمة مدربة بشكل جيد وكان هدفها الانقلاب على الشرعية واتخاذ الجنوب منطلقا لعمليات أخرى تستهدف مختلف مناطق البلد".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة العقيد علي الشيخي لوكالة (فرانس برس) ان "كتيبة (شهداء الزاوية) وهي احدى الكتائب التابعة لرئاسة الاركان العامة أجرت عمليات دهم واسعة السبت تمكنت على اثرها من استعادة الاليات المنهوبة بعدما عثرت عليها في احدى مناطق الدواخل في الجنوب".واضاف أن "العناصر التي تم اسرها خلال العملية تم نقلها للسجون الرسمية في العاصمة طرابلس لاستكمال التحقيقات معها".