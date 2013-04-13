محققون من FBI يحققون مع الاسير سامر البرق

اتهم والد الاسير سامر البرق، المضرب عن الطعام منذ (50) يوماً محقيين من وكالة الاستخبارات الأمريكية "FBI" بالتحقيق مع نجله سامر، معربا عن استغرابه لهذا التصرف الذي يضيف تعقيداً لملف سامر السري،ة حسب وصفه.



وأضاف والد الأسير لمركز أسرى فلسطين للدراسات أن "الاحتلال يتفنن في تعذيب سامر، فقد تم منعه من الزيارة إضافة لعزله وتعذيبه وشبحه، رغم وضعه الصحي المتدهور، وذلك لإرغامه على فك إضرابه عنوة".



وكان أن الاسير سامر البرق بدأ بتاريخ 26 شباط 2013 إضراباً جديداً للمرة الرابعة على التوالي، في ظل اصراره على عدم انهائه للاضراب إلا بخروجه من سجون الاحتلال، بعد نكث الاحتلال لوعوده بالافراج عنه.



يذكر ان الاسير سامر حلمي عبد اللطيف البرق (39 عاما)، من بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، قد تم اعتقاله سابقا لدى القوات الأمريكية والأردنية لعدة سنوات، وكان اعتقاله الاخير لدى الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 11 تموز 2010 على جسر الملك حسين.