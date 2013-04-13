« إسرائيل » تشتكي سوريا للأمم المتحدة عقب إطلاق نار على قواتها من الجولان

قدمت "إسرائيل" شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة على إطلاق نار من سورية على قواتها في شمال هضبة الجولان، حسبما ذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" السبت.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد ذكر الجمعة أن دورية "إسرائيلية" تعرضت لإطلاق النار بالمدفعية والأسلحة الخفيفة غير أنه لم يصب أي من الجنود بأذى.

وأضاف أن القوات "الإسرائيلية" ردت بإطلاق النار بالصواريخ والدبابات باتجاه مصادر النيران، متابعا أن هوية المهاجمين غير معلومة.

وكانت الدبابات "الإسرائيلية" قد أطلقت نيرانها رداً على إطلاق نار عليها من الجانب السوري في هضبة الجولان في وقت سابق الشهر الحالي.

ويشار إلى أن وزير الحرب "الإسرائيلي" موشيه يعالون قد هدد في نيسان/ ابريل الجاري أن بلاده سوف ترد على أي إطلاق للنار سواء عند قصد أو غير قصد على أراضيها من سورية.

وتشهد المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار بين سورية وإسرائيل معارك بين الجيش السوري وعناصر تابعة للمعارضة السورية المسلحة.