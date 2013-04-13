مساعٍ لإطلاق قناة إخبارية « إسرائيلية » على غرار « الجزيرة »

أعلنت جهات غير رسمية إسرائيلية، عن استكمال استعداداتها لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية دولية تنقل رسالة "إسرائيل" الى العالم، وستنافس قنوات فضائية دولية على غرار قناة فرانس 24، وقناة الجزيرة القطرية.

وأوضحت تلك الجهات أن اتصالات كثيرة أجريت في السنوات الأخيرة من أجل إنشاء قناة تلفزيونية فضائية إسرائيلية على نمط قناة الجزيرة القطرية.

ومن جهته أعلن رئيس شبكة HOT التلفزيونية في "إسرائيل" "باتريك درامي"، أنه سيكون أحد الممولين للقناة التي ستحمل اسم "أي 24 نيوز" وذلك على الرغم من الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بالشبكة مؤخراً.

يشار الى أن مؤسس القناة وهو "فرانك ميلول" يهودي الأصل وعمل مستشار سابق في الحكومة الفرنسية وسيتولى ادارة القناة، والتي ستعمل على مدار 24 ساعة، وسيكون لها موقع الكتروني على شبكة الانترنت وستعرض برامج إخبارية وشؤون دولية وسياسة وثقافية ورياضية وغيرها.

ونقلت صحيفة الجيروزاليم بوست عن "ميلول" قوله: أن هذه خطوة مهمة للإعلان عن اسم القناة التي ستقوم بمليء الفجوة من خلال توفير منظور جديد بأخبار المجتمع "الإسرائيلي" بجميع مكوناته، مشيراً الى أن القناة الجديدة ستبث باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.