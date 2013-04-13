الطقس: أجواء ربيعية حتى الإثنين وانخفاض مساء الثلاثاء

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف وربيعياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الأحد صافيا بوجه عام وربيعياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل صافيا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء فيكون الجو غائماً جزئياً وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة حيث يتحول الجو إلى بارد نسبي في ساعات المساء والليل وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.