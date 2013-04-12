« الشاباك » يقبض على إسرائيلى انضم للجيش السورى الحر

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن جهاز الأمن العام "الشباك" تمكن من إلقاء القبض على إسرائيلى من عرب 48، يبلغ من العمر 29 عاما، بتهمة الانضمام للجيش السورى الحر.



وأضافت الصحيفة، أن الإسرائيلى يدعى عثمان حسين المصروة من مواليد 1984 ومن سكان مدينة طبرية، ووجهت له النيابة العامة الإسرائيلية تهما منها الاتصال بعملاء من الخارج، وممارسة تدريبات عسكرية فى أراض خارجية، والانضمام إلى جماعات مسلحة.



وأشارت التحقيقات التى أجراها معه جهاز "الشاباك" إلى أن أخيه البكر "حسين" تسلل إلى سوريا منذ عدة أشهر، وحارب بجانب الجيش السورى الحر، حيث انضم إلى جهات تتبع "الجهاد العالمى" التى تحارب قوات بشار الأسد، وتمكن من اللحاق به، وتلقى تدريبات عسكرية فى سوريا بجانب الجيش السورى الحر.



وأضافت الصحيفة أن المتمردين فى سوريا طلبوا منه معلومات عن الجيش الإسرائيلى، بالإضافة إلى طلبهم منه القيام بعمليات انتحارية ضد مواطنين إسرائيليين، وتمكن عملاء من "الشاباك" من القبض عليه وتسليمه لإسرائيل.