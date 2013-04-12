واشنطن تطلب من إسرائيل معاملة معتقل « أمريكي فلسطيني » قاصر بشكل جيد

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة من إسرائيل معاملة قاصر أمريكي فلسطيني بشكل جيد بعد أسبوع على قيام الجيش الإسرائيلي باعتقاله في الضفة الغربية بتهمة رشق الجنود بالحجارة.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "نستطيع أن نؤكد أن مواطنا أمريكيا قاصرا محتجزا لدى السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وننتظر من أي حكومة تعتقل مواطنا أمريكيا أن تضمن لهذا المواطن الأمريكي معاملة جيدة".



وأوضحت الوزارة أن موظفين في القنصلية الأمريكية التقوا القاصر، رافضة الكشف عن أي معلومات إضافية حوله.



كانت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال ومنظمة "الضمير" غير الحكوميتين قد أعلنتا الخميس اعتقال قاصر فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في الـ 14 من العمر في الخامس من إبريل في سلواد قرب رام الله.



وقالت رندا وهبي المحامية في منظمة الضمير إنه "اعتقل من دون مذكرة توقيف وحرم من الاتصال بمحام وتم التحقيق معه في غياب أهله" وأكدت تعرضه "لسوء معاملة خلال اعتقاله ونقله".



وأكدت متحدثة عسكرية اعتقال القاصر موضحة أنه "اعتقل لقيامه برشق الحجارة على سيارات مدنية إسرائيلية" موضحة أن توقيفه سيتواصل إلى الأحد.