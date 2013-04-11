لانه لم يحم « اسرائيل » من هجمات المقاومة..دعوات لهدم الجدار العازل بالضفة

افادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزير الحرب الصهيوني الأسبق موشية أرنس دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، لهدم الجدار العازل الذى يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل، بزعم "منع الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين".

ونقلت الصحيفة عن أرنس، الذى شغل منصب وزير الحرب لثلاث فترات متتالية فى حكومات "مناحم بيجن" و"إسحاق شامير" و"بنيامين نتنياهو"، قوله إن الجدار العازل لا فائدة منه، بل إنه تسبب فى أضرار جسيمة لإسرائيل على الصعيد الدولى، مؤكداً أن الجدار دليل على العجز الأمنى للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدم وجود أى علاقة بين إحباط الهجمات الإرهابية والجدار.

وأوضحت الصحيفة، أنه أجرى اتصالات بمجموعة من أعضاء الكنيست لتقديم مشروع للحكومة لهدم الجدار، الذى وصفه بأن ليس له غطاء قانونى أو شرعى، وأعربوا عن عزمهم فعل ذلك، كاشفاً النقاب عن أن ضباطا كبارا بجهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" قالوا له إن الجدار لم يحم أبداً تل أبيب من الهجمات الإرهابية.