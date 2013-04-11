أسرى « شطة » يستغيثون لإنهاء الهجمة ضدهم

أطلق أسرى سجن شطة نداء استغاثة إلى كافة المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية، للتدخل العاجل لتخفيف الحملة الشرسة التي تنفذها إدارة السجن ضدهم، منذ استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية.

وأفاد مدير مركز "أحرار" فؤاد الخفش بأن إدارة السجن سحبت جميع الأدوات الرياضية من قسم 7 ، وأغلقت غرفة الحلاقة ومخزن الملابس والمغسلة الخاصة بالأسرى، كما منعت الأسرى من إخراج حاجياتهم الصيفية.

وأضاف أن الأسرى وعددهم 112، يمرون بأوضاع صعبة ويطالبون المؤسسات الحقوقية بضرورة زيارتهم للوقوف على حقيقة الأوضاع التي يعيشونها في ظل استمرار الهجمة الكبيرة ضدهم.

وأشار إلى أن مصلحة السجون بدأت تقتص وتعاقب الأسرى بعد ردة فعلهم على اغتيال الشهيد أبو حمدية، من خلال سحب الإنجازات ونقلهم وتوزيعهم على السجون وفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم.