التواصل الجماهيري تهنئ الاتحاد الإسلامي للنقابات بنجاح انتخابات الممرضين

قام وفد كبير من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد وبمشاركة إقليم شرق غزة بتقديم التهنئة للاتحاد الإسلامي للنقابات بفوز نقابة الممرضين في انتخابات التمريض الأخيرة, حيث ترأس الوفد مسئول التواصل الجماهيري والإصلاح الشيخ تحسين الوادية والشيخ أبو تأمر أبو غنيمة والشيخ أبو وائل عابد ومسئول شرق غزة أبو العبد أبو سرية وأبو طارق الغرابلي , وكان في استقبال الوفد مسئول النقابات في الاتحاد الإسلامي المستشار يوسف الحساينة والأستاذ عطا الجزار والأستاذ محمد مشتهى وعدد كبير من أعضاء الاتحاد.

حيث رحب الأستاذ المستشار يوسف الحساينة بالوفد وشكرهم على هذه اللفتة الكريمة وشرح للوفد تطور العمل النقابي والذي كان ثمرته الفوز في نقابة الممرضين بنسبة 40%.

شكر الشيخ تحسين الوادية مسئول التواصل والإصلاح حسن الاستقبال وثمن جهود الاتحاد الإسلامي للنقابات في كل النقابات المهنية وقدم التهنئة باسم لجنة التواصل الجماهيري للاتحاد وخاصة نقابة الممرضين وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.

بدوره قدم الشيخ أبو العبد أبو سرية التهنئة باسم إقليم شرق غزة بهذا النجاح الكبير للنقابات متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

ومن جانبه حث الشيخ أبو غنيمة الجميع على العمل لخدمة الإسلام والمسلمين وأكد أن الإسلام يحث على العمل وقدم التهنئة للنقابة لفوزها في الانتخابات.

ومن جهة أخرى قدمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة التهاني للأسير المحرر إبراهيم مصطفى بارود الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال بعد أن أمضى 27 عاماً في سجون الاحتلال, من جانبه ثمن منسق عام لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح الأستاذ سعد الحلو موقف الحركة الأسيرة وصلابتها وقدم التهاني باسم اللجنة لعائلة الأسير المحرر إبراهيم بارود.







