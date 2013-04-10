البطنيجي: القانون الفلسطيني يعاقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية

أكد المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بحكومة غزة وجود مادة ضمن القانون الفلسطيني تعاقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية بالسجن مدة عام ومصادرة الأجهزة التي تم من خلالها ارتكاب الجريمة.

وقال البطنيجي خلال ندوة عن مخاطر استخدام الفيسبوك في الجامعة الإسلامية : " الإحتلال يستغل مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين, وقد وقع عدد من الأشخاص فريسة للاحتلال عبر الفيسبوك ".

وأضاف أنه يجري التعامل مع القضايا التي تصل المباحث العامة في الشرطة بسرية تامة للحفاظ على الأمن في قطاع غزة مشيراً إلى أن موقع الفيسبوك مراقب من جهات متخصصة تعمل لمصلحة اسرائيل.

بدوره أكد العقيد عبد القادر جودة مدير الإدارة العامة لأمن الجامعات في الشرطة الفلسطينية أن الإحتلال الإسرائيلي يخصص مجموعات كاملة لمراقبة قطاع غزة وتصرف ميزانيات هائلة لتطوير أجهزة المراقبة على القطاع.

وتابع حديثه قائلاً :" الاحتلال استطاع تطوير جهاز مراقبة بحجم الجوال يستطيع إرسال الصور والبيانات من غزة إلى إسرائيل خلال 20 ثانية ".

وأضاف جودة أن الأجهزة الأمنية ضبطت مع أحد العملاء أجهزة متطورة في مراقبة الفيسبوك.