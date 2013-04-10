التواصل الجماهيري للجهاد برفح ضيافة ال الزاحوق

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز العلاقات مع كافة فئات المجتمع نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي لقاء في ديوان عائلة ابوعودة وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات مع أبناء شعبنا وفي جميع المجالات

ضم الوفد , الأستاذ ابو الأديب الدربي والشيخ ابو فراس ابوزيد والشيخ ابواحم الأخرس والأستاذ إسماعيل القن والشيخ أبو أكرم ألشمالي والاستاذ نضال ابولولي وعدد من قيادات وكوادر اللجنة.

وكان في استقبال الوفد الزائر المختار محمد ابراهيم الزاحوق وعدد من أبناء العائلة حيث رحبوا بالوفد الزائر شاكرين هذه الزيارة ومثمنين دور حركة الجهاد الإسلامي علي كافة الأصعدة ودور الحركة الريادي في التواصل مع الجماهير الفلسطينية في جميع المجالات وخاصة الاجتماعية ونشر روح التزاور والمحبة والتسامح.

وتحدث ابو الأديب الدربي مسئول التواصل الجماهيري برفح عن الدور البارز الذي يقوم به المخاتير في نشر الحب والوفاء والتسامح بين أبناء العائلات وإصلاح ذات البين سائلا المولي أن يكون في ميزان حسناته وأكد علي استمرار الزيارات حتى تشمل كافة المخاتير ضمن حملة محبة ووفاء وتم تقديم درع محبة ووفاء للمختار ابوالوليد تقديرا لجهوده