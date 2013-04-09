معاريف: فشل مفاوضات التعاون بين « إسرائيل » وتركيا

قالت صحيفة معاريف العبرية إن هناك صعوبات جمة تعترض طريق التعاون وتطبيع العلاقات بين تركيا و"إسرائيل."

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها ،الثلاثاء، أن أنقرة قررت تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا خلال الأسبوع الجاري بين الطرفين التركي والإسرائيلي، وهو الاجتماع الذي كان الطرفين سيتفاوضان خلاله على كيفية دفع التعويضات لعائلات الأتراك الذين قتلوا على ظهر السفينة مرمرة.

وأشارت إلى أن تأجيل الاجتماع يؤكد أن هناك أزمة حقيقية في التعاون بين الطرفين.

وأشار موقع التليفزيون "الإسرائيلي" في تقرير له إلى أن الاجتماع تأجل بناء على طلب الجانب التركي، الذي قرر تأجيله لأسباب فنية، على حد وصف الصحيفة.

ونبه التليفزيون إلى أن عائلات المواطنين القتلى الأتراك أكدوا رفضهم للاتفاق مع “إسرائيل” القاضي بإلغاء الإجراءات القضائية ضدها على خلفية قضية السفينة (مرمرة)، خاصة مع تعمد العسكريين "الإسرائيليي"ن قتل ذويهم على السفينة، الأمر الذي دفع بأبناء هذه العائلات إلى التوجه للمسئولين الأتراك طالبين منهم عدم الاجتماع الآن مع أي مسئول "إسرائيلي" لحين التحقيق مع قتلة ذويهم بعد ذلك.