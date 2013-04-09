عباس يجتمع بأمير قطر

اجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا التي تناولها اجتماع لجنة المتابعة العربية في الدوحة، والمصالحة الفلسطينية وسرعة تحقيقها، إضافة إلى آخر مستجدات العملية السياسية وإمكانية استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس باسل عقل، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام. فيما حضر عن الجانب القطري رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.