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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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« إسرائيل » تحكم بالسجن 7 أعوام على فلسطيني بتهمة التجسس لصالح حزب الله

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 08:45 - 09 ابريل 2013
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حكمت محكمة حيفا الصهيونية بالسجن لمدة 7 سنوات على الشاب  ميلاد خطيب 27 عاما  بعد إدانته بمساعدة حزب الله , ويسكن خطيب في بلدة مجد الكورم في الجليل .

وقد وجهت له المحكمة تهمة مساعدة العدو  وقت الحرب  والتعامل مع جهة أجنبية .

وقالت صحيفة معاريف , انه وفقا للائحة الاتهام فإن ميلاد خطيب سلم عميل أجنبي معلومات حول أماكن سقوط الصواريخ فترة الحرب الثانية ضد لبنان  وحول زيارة قام بها ما يسمى برئيس دولة الاحتلال شمعون بيرس  بهدف ان يصيبه حزب الله.

والجدير ذكره فقد تم اعتقال الخطيب في سبتمبر الماضي ففي عام 2007  كان في الدينمارك رفقة شخص اخر ضيوف لدى برهان الخطيب عضو في حزب الله يعمل عميل خارجي لحزب الله .

واتضح من لائحة التحقيق بأنه فى عام 2009 وفي 2010 جرت لقاءات أخرى بين الاثنين في الدينمارك وتركيا  حيث أعطى برهان ميلاد تعليمات  حول كيفية التجسس ضد إسرائيل,  وكيفية القيام بالرصد وجمع المعلومات , وأعلمه كيفية الاتصال ليس عبر الوسائل الالكترونية  وان يتصرف بشكل طبيعي .

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