متطرف يستبدل صورة قبة الصخرة بكتابات تلمودية

نشر المتطرف يهودا كليج، أحد المروّجين لأسطورة بناء الهيكل المزعوم وأحد المنظمين البارزين لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تظهر قبة الصخرة المشرفة وقد استبدلت قبّتها الذهبية بقبعة يرتديها اليهود والمستوطنون مكتوب عليها شعارات تلمودية، في محاولة منه لتكريس الاحتلال عليها وتثبيت الرواية اليهودية التي تدعي وجودها على حساب الهيكل الموهوم.

وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان لها، إن "هذه التحركات الخبيثة تدلّل على حجم المؤامرة التي تحيط بالمسجد الأقصى برمته وتؤكد أطماع الاحتلال فيه، كما أنها تندرج ضمن مسلسل التدنيس والاستهداف الذي يتعرض له الأقصى على يد الاحتلال الإسرائيلي واذرعه المختلفة".

وجددت المؤسسة تأكيدها حق المسلمين الخالص بالمسجد الأقصى المبارك، وأشارت إلى أن "كل مخططات التشويه والتضليل الاحتلالية لن تخفي حقيقة واضحة وضوح الشمس تؤكد إسلامية الأقصى منذ الأزل وتدحض كل رواية دون ذلك".

ويذكر أن كليج ينشط بشكل كبير في نشر صور له على صفحته على "الفيسبوك" أثناء اقتحامه للمسجد الأقصى بالإضافة إلى صور أخرى في المكان ذاته برز منها صورته مع عضو الكنيست السابق عن حزب العمل دانييل بن سيمون.