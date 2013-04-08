وفد أوروبي: الاستيطان لم يبق ارضا للفلسطينيين

اعتبر وفد برلماني أوروبي، زار فلسطين اليوم الإثنين، أن "الاستيطان لم يبق أرضا للفلسطينيين لإقامة دولتهم".

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس لجنة الشرق الأوسط في الجمعية البرلمانية الأوروبية جوزيه دورييه إنه "عمليا لم تعد هناك اراض لتقوم عليها الدولة الفلسطينية بفعل البناء الاستيطاني المستمر".

وأضافت: بدأت اخشى ان يكون حل الدولتين في خطر بعد ان رايت حجم الاستيطان.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الجمعية البرلمانية الاوروبية لفلسطين اطلع من خلالها على ظروف شعبنا في ظل الاحتلال وتواصل الاستيطان.

وقالت دورييه إن على المجتمع الدولي ان يطالب بوقف البناء في المستوطنات قبل مطالبته باستئناف المفاوضات.

واعتبرت دورييه الزيارة اعترافا بفلسطين بعد الاعتراف الاممي.

وفي السياق ذاته، اشار رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الاحمد إلى ان زيارة الوفد لفلسطين دون ان يزور إسرائيل تعتبر تضامنا مع الحق الفلسطيني، وانتصارا له.

وخلال الجولة، زار الوفد لجنة الانتخابات المركزية. ودعا الى ضرورة إجراء الانتخابات معتبرا إياها التزاما يقع على المجتمع الدولي لتوحيد الجهود.

يذكر ان الجمعية البرلمانية الاوروبية تضم 47 دولة اوروبية، وان الوفد الزائر ضم 19 شخصا من 14 دولة أوروبية.