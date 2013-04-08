متطرف يستبدل قبة الصخرة بقبّعة يهودية!

قام أحد قادة المستوطنين المتطرفين بنشر صورة استبدل فيها قبة الصخرة المشرفة بقبعة يهودية.

وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن المتطرف "يهودا كليج" أحد المروّجين لأسطورة بناء الهيكل المزعوم، وأحد المنظمين البارزين لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، نشر صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر قبة الصخرة المشرفة وقد استبدلت قبّتها الذهبية بقبعة يرتديها اليهود والمستوطنون مكتوب عليها شعارات تلمودية.

وأشار البيان أن هذا الفعل في محاولة من المتطرف كليج لتكريس الاحتلال على قبة الصخرة، وتثبيت الرواية اليهودية التي تدعي وجودها على حساب الهيكل الموهوم.

وعدّت المؤسسة أن هذه "التحركات الخبيثة" تدلّل على حجم المؤامرة التي تحيط بالمسجد الأقصى برمته، وتؤكد أطماع الاحتلال فيه، كما أنها تندرج ضمن مسلسل التدنيس والاستهداف الذي يتعرض له الأقصى على يد الاحتلال وأذرعه المختلفة.