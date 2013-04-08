ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

سلطات الاحتلال تمنع الدكتور حسن خريشه من السفر

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 13:23 - 08 ابريل 2013
مشاركة

أعادت سلطات الاحتلال نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشه ومنعته من السفر عبر الأردن حيث كان مدعوا لحضور اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي والذي سيعقد يومي 11-12 من الشهر الجاري،

ويذكر أن هذا المنع يتكرر بشكل دائم بالرغم من تدخل البرلمان الأوروبي ومفوضيه الأمم المتحدة بالقدس إلا أن الاحتلال لم يستجب لهذه الطلبات.

وأكد د. خريشه أن هذا يتنافى وابسط حقوق الإنسان بحريه التنقل، وهذا المنع يتكرر منذ أكثر من خمسه أعوام وهي محاوله "إسرائيليه" لمنع صوت النواب الفلسطينيين من الوصول لزملائهم في برلمانات العالم وخاصة البرلمان الأوروبي وهذا يتكامل مع اختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي.

متعلقات