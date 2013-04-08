سلطات الاحتلال تمنع الدكتور حسن خريشه من السفر

أعادت سلطات الاحتلال نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشه ومنعته من السفر عبر الأردن حيث كان مدعوا لحضور اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي والذي سيعقد يومي 11-12 من الشهر الجاري،

ويذكر أن هذا المنع يتكرر بشكل دائم بالرغم من تدخل البرلمان الأوروبي ومفوضيه الأمم المتحدة بالقدس إلا أن الاحتلال لم يستجب لهذه الطلبات.

وأكد د. خريشه أن هذا يتنافى وابسط حقوق الإنسان بحريه التنقل، وهذا المنع يتكرر منذ أكثر من خمسه أعوام وهي محاوله "إسرائيليه" لمنع صوت النواب الفلسطينيين من الوصول لزملائهم في برلمانات العالم وخاصة البرلمان الأوروبي وهذا يتكامل مع اختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي.