'الإعلام': الحكم على سباعنة استمرار لسياسة الاحتلال بملاحقة حراس الحقيقة

استنكرت وزارة الإعلام استهداف الصحافي ورسام الكاركاتير الأسير محمد سباعنة من قبل سلطات الاحتلال، والحكم عليه بالسجن خمسة أشهر وتغريمه عشرة آلاف شيقل 'بتهمة الاتصال مع جهات معادية'.

ورأت الوزارة، في بيان صحافي، مساء اليوم الأحد، في هذا الحكم استمرارا لسياسة الاحتلال بتكميم الأفواه وملاحقة حراس الحقيقة، مؤكدة أن سباعنة برسوماته وألوانه لا يستوجب المحاكمة، بل يتوجب محاكمة الاحتلال وسياسته العنصرية وجرائمه في الأرض المحتلة.

وقالت إن نهج ملاحقة الصحافيين، وجرائم قتلهم، وتضييق الخناق على عملهم بحرية، يكشف مدى تجاهل الاحتلال للقوانين والمواثيق التي تحميهم، وأهمية قيام المنظمات الصحافية الأممية والحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحافيين، بدورها في مقاضاة إسرائيل على سجلها الأسود بحق الإعلاميين الفلسطينيين.

ودعت الوزارة مؤسسات حماية الصحافيين إلى عدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية لممارسات لاحتلال، بل الضغط فعلياً لوقف اعتداءاته المتكررة تجاه الصحافيين في فلسطين، موجهة التحية للإعلاميين الذين يقومون بواجبهم المهني والإنساني من أجل تعرية انتهاكات الاحتلال وفضح جرائمه في دولة فلسطين، على المستوى الإقليمي والعالمي.