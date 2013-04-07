« إيرلندا » تقرر مقاطعة إسرائيل أكاديميا

قالت وسائل إعلام إيرلندية، أن نقابة المعلمين في إيرلندا اتخذت قرارا الأول من نوعه وهو مقاطعة إسرائيل أكاديميا وقطع العلاقات معها بسبب سياسة الاحتلال و'الأبرتهايد'.

ووفقا لصحيفة 'معاريف' العبرية التي نقلت الخبر، فإن 14 ألف معلم قد صوتوا بالإجماع على قطع علاقتهم بإسرائيل ومؤسساتها الأكاديمية، ووقف كل أنواع الأبحاث العلمية معها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار في دولة أوروبية.

وعبر رئيس نقابة المعلمين جيم روشيه، عن ارتياحه من القرار 'خاصة بعد يوم واحد من قيام قوات الاحتلال بقتل شابين فلسطينيين وقال 'المقاطعة هي الوسيلة لمحاربة الاحتلال و'الأبرتهايد'، ودون أدنى شك فإن إسرائيل هي دولة تمارس العنصرية ضد الفلسطينيين'.