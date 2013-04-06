داخلية غزة تحذر.. اجهزة مخابرات اجنبية تعمل في غزة

كشف المسؤول في جهاز الأمن الداخلي بوزارة الداخلية في حكومة غزة العقيد محمد لافي عن وجود أجهزة مخابرات أجنبية تعمل في قطاع غزة، تسعى لاستهداف مواطني القطاع.

وقال لافي خلال محاضرة أمنية لطلبة الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم: "إنه يوجد في القطاع أجهزة مخابرات أمريكية وفرنسية وألمانية، وغيرها".



وأضاف: "يهدف عمل أجهزة المخابرات المختلفة بالقطاع إلى البحث عن المعلومة، كونها تمثل قوة رجل المخابرات".

وحذّر نائب مسؤول جهاز الأمن الداخلي "من لجوء بعض المؤسسات الأجنبية العاملة في القطاع للتجسس على أبناء شعبنا ومحاولة الحصول على معلومات أمنية واندفاع بعض الإعلاميين لتزويد صحفيين أجانب ومؤسسات خارجية بالمعلومات".