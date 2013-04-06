أسعار الذهب تواصل الارتفاع

واصلت أسعار الذهب الصعود يوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع بكثير وهو ما أذكى توقعات بان يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجه لمشتريات الاصول.

وارتد المعدن النفيس عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر الحادة بعد ان قالت وزارة العمل الامريكية ان نمو الوظائف خارج قطاع الزراعة سجل في مارس اذار أبطأ وتيرة في تسعة اشهر.

وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 1.8 % الى 1580.30 دولار (الاونصة) في اواخر التعاملات في سوق نيويورك مواصلا التعافي من أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى قفزت الفضة 1.5 % إلى 27.30 دولار (الاونصة) وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلي 1531.50 دولار للاوقية بينما استقر البلاديوم عند 724.22 دولار.