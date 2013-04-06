مسيرة بحرية في غزة غداً

تنظم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بالتعاون مع نقابة وجمعية الصيادين مسيرة بحرية الساعة العاشرة من صباح الأحد 7-4-2013 تحت شعار "حقنا نصطاد بحرية في بحرنا" يتبعها مؤتمر صحفي في ميناء غزة.

ويشارك في المسيرة جمعية الصيد والرياضات البحرية وهيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية وعدد كبير من الصيادين.

وتأتي المسيرة وفق لبيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه استنكاراً ورفضاً للقرار الإسرائيلي بتقليص مساحة الصياد إلى 3 أميال بحرية ما يضاعف معاناة الصيادين ويشدد الحصار البحري على قطاع غزة بشكل عام وقطاع الصيد بشكل خاص.

كما تأتي للتعبير عن رفض القرار الإسرائيلي الجائر وما خلفه من خسائر فادحة على صعيد الصيد والخدمات السياحية.