محكمة القضاء الإداري المصري ترفض دعوى تطالب بوقف برنامج باسم يوسف

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى التي تطالب بوقف برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف وسحب ترخيص قناة"السي بي سي" الفضائية بسبب المخالفات التى ارتكبتها القناة من خلال البرنامج "لرفعها من غير ذى صفة".

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت يوم 23 مارس حجز الدعوى القضائية، المطالبة بإصدار حكم قضائي بسحب ترخيص قناة "سي بي سي" الفضائية بسبب المخالفات التي ارتكبتها القناة من خلال عرض برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف، للحكم بجلسة اليوم 6 إبريل.

وكان المحامي محمود حسن أبو العينين أقام دعوى قضائية جاء فيها قال فيه"دأب باسم يوسف من خلال برنامجه على التهكم والاستهزاء برئيس الجمهورية، وتضمن البرنامج للعديد من عبارات الإسفاف والاستخفاف بالمشاهدين وشخص الرئيس"، إضافة إلى "التلميحات الجنسية التي تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة وأصبح البرنامج يتطاول على رموز الدولة وانتهاك القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع ونصت عليها الدساتير المتعاقبة".

وأضافت الدعوى أن البرنامج "مخالف للقيم الإسلامية والعربية ويخالف مبادئ تنظيم البث الفضائي التي تلتزم عدم التأثير السلبي على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة".