استخبارات العدو:هناك صعوبة في تقييم الأوضاع في الضفة الغربية

أكد الموقع الإخباري العبري "واللا" صباح اليوم الجمعة أن قادة المنظومة الأمنية الصهيونية يجدون صعوبة في تقييم الأحداث المتصاعدة بالضفة الغربية، واحتمال انزلاق الأمور نحو نشوب انتفاضة ثالثة من عدمه.

وأردف الموقع، أن حدوث انتفاضة ثالثة هو احتمال قائم حقاً، خاصة وان الاستخبارات العسكرية الصهيونية ترصد انضمام المزيد من الشباب الفلسطيني وفي كل يوم لمظاهرات الاحتجاج ضد الكيان والتي تعم شوارع الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى رصد جهاز الاستخبارات مؤخراً مشاركة نحو عشرة ألاف متظاهر فلسطيني في جنازة الأسير ميسرة أبو حمدية بالخليل، وقيام عدد من المسلحين بإطلاق النار في الهواء عدة مرات، وإطلاق دعوات للانتقام من الاحتلال".

ولفت الموقع إلى أن هذه الأحداث جد مقلقة بالنسبة "للكيان وتحفزه ليكون على أهبة الاستعداد والجاهزية دائماً، والخروج من حالة الهدوء التي استمرت خلال السنوات الماضية، منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2006.

وأوضح الموقع أن المشكلة الرئيسية في طبيعة هذه الظواهر هو عدم إمكانية التنبؤ بها، عندما تنضج لتصبح ثورة شعبية متفجرة لا يمكن السيطرة عليها.

وأكد الموقع أن التقييم الذي قدمه الجنرال "افيف كوخافي" رئيس جهاز الاستخبارات قبل ثلاثة أسابيع خلال مؤتمر هرتسيليا، وجاء فيه أن (الحديث عن انتفاضة ثالثة غير قائم) يبدو غير دقيق كون الواقع مختلف قليلاً –حسبما ذكر الموقع-.