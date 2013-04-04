إيران: اول خطأ للكيان الصهيوني ضد الجمهورية سيكون آخر اخطائه

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست ان الكيان الصهيوني ليست له القدرة على شن هجوم عسكري ضد الجمهورية الاسلامية, موضحا انه اذا ارتكب قادة الكيان الصهيوني اول خطأ ضد ايران فسيكون آخر اخطائهم.

وذكر موفد وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست اجاب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في يريفان على اسئلة مراسلي وسائل الاعلام الارمنية.

وقال مهمانبرست في معرض اجابته على سؤال حول موقف طهران من ادعاء جمهورية اذربيجان بضم اذربيجان الايرانية : ان ايران تسعى في سياستها الخارجية الى اقامة افضل العلاقات مع دول الجوار , ونسعى بالتأكيد الى اقامة افضل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول المجاورة ومن بينها ارمينيا وتركيا والعراق وهذه تشكل اولويات سياستنا الخارجية , مضيفا : نعتبر ضمان الامن والاستقرار والسلام يصب بمصلحة جميع دول المنطقة , وقد بذلنا مساع عديدة من اجل ايجاد حل للازمات الاقليمية.

واردف مهمانبرست : نعتبر التعاون الاقليمي افضل وسيلة لحل الازمات الاقليمية , ويبدو ان العلاقات الجيدة بين دول المنطقة لا تتناغم مع مصالح بعض الدول الاجنبية او التيارات الموجودة في المنطقة ومن بينهم الكيان الصهيوني الذي يرى ان مصالحه تمكن في اثارة التوتر والخلافات بين دول المنطقة.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية , مسؤولي دول المنطقة على اخذ الحيطة وعدم التدخل في الفتن التي يراد تأجيجها في المنطقة.

واكد مهمانبرست اي ادعاء لا اساس له يؤدي الى اثارة خلافات بين بلدان المنطقة , هو من تدبير اعداء البلدين.

وقال مهمانبرست في معرض رده على سؤال باقامة قاعدة عسكرية اسرائيلية على الحدود بين ايران واذربيجان : ان الكيان الصهيوني ليست له القدرة على مهاجمة ايران عسكريا , وكلما ضعف الكيان الصهيوني فان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت اقوى مستوياتها الدفاعية , واذا ارتكب مسؤولو الكيان الصهيوني خطأ تاريخيا فسيكون آخر اخطائهم.

وتابع قائلا : نمتلك القدرات اللازمة للدفاع عن البلاد , ونعتبر هذه القدرات الدفاعية من اجل ضمان أمن المنطقة , وان عمود استتباب الامن في المنطقة في الوقت الحاضر هي الجمهورية الاسلامية الايرانية