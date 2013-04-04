ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. عرض الخبر

لماذا رفض (رونالدو) مبادلة قميصه مع لاعبي فريق « الكيان »؟!

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 12:37 - 04 ابريل 2013
مشاركة

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صانع ألعاب ريال مدريد الإسبانى، أن المجازر التي يرتكبها الجيش (الإسرائيلي) بحق الشعب الفلسطيني يوميا، وراء رفضه مبادلة قميصه مع لاعبي الكيان الصهيوني، عقب نهاية المباراة التي جمعتهما في مارس الماضي، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "الهداف" الجزائرية "مبادئي لا تسمح بمبادلة قميصي مع القتلة، وهذا الأمر أوضحته لزملائي بالمنتخب داخل غرفة خلع الملابس، عندما استفسروا منى عن سبب احتفاظي بالقميص".

يشار إلى أن رونالدو تعرض لهتافات عدائية من جانب الجماهير (الإسرائيلية)، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 على ملعب "رامات غان".

متعلقات