الاحتلال يفرج عن الاسير علاء أبو خضر من جنين

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قبل قليل، عن الأسير علاء أبو خضر 38 عاماً، من بلدة الجديدة في جنين، بعد اعتقال إداري استمر14 شهراً.



وقال مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، إن أبو خضر يعد أحد أبرز رموز الحركة الفلسطينية الأسيرة، وشغل خلال فترات اعتقاله المتكررة مناصب قيادية، أبرزها الناطق والمتحدث باسم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي كان آخرها سجن عوفر.



وفي أول تصريح صحفي للأسير المحرر أبو خضر، وهو أيضاً مختص بالشؤون الإسرائيلية، قال إن السجون شهدت انتفاضة حقيقية بعد استشهاد أبو حمدية، وكان هناك تخوف من قبل إدارة السجون من تصاعد الأوضاع في الأسر، بعد ردود فعل الأسرى على عملية اغتيال الأسير مسيرة.



وطالب المحرر أبو خضر جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية، للعمل بكل الوسائل والطرق، وفضح ممارسات الاحتلال ضد الأسرى في السجون.